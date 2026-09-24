«Хотим проверить, чего мы стоим». Тереховский — о матчах с Сербией и Македонией

Вратарь молодёжной сборной России Игнат Тереховский высказался о товарищеских матчах с Сербией (2 и 5 октября) и Северной Македонией (28 сентября).

«Вызов в сборную повод перезагрузиться, у нас отличный коллектив, друзья. Давно не играли с европейскими соперниками, хотим выиграть, показать себя, проверить, чего мы стоим.

Новичков встретили тепло. В первый сбор образовался костяк, им и принимаем новых людей. Тут мало времени проявить себя, поэтому делаем максимально приятные условия», — передаёт слова Тереховского корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Крупнейшая победа сборной России по футболу: