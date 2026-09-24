Денис Бояринцев назвал лучшего российского нападающего на данный момент

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, кого считает лучшим российским нападающим на данный момент.

«На данный момент лучший российский нападающий — Тюкавин. Мне импонирует, как он играет в атаке: выбор позиции, работа с мячом, нацеленность на удар. Для меня пока Костя номер один», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Константин Тюкавин является воспитанником московского «Динамо». В текущем сезоне на счету 24-летнего нападающего 10 матчей за бело-голубых в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. В них футболист отметился пятью голами и результативной передачей.