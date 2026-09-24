«Чуть в себя приходим, ладненько?» Соболев выложил переписку с Головиным после перепалки

Нападающий сборной России и «Зенита» Александр Соболев в своём телеграм-канале опубликовал переписку с полузащитником «Монако» Александром Головиным после возникшей между ними перепалки на тренировке национальной команды.

«Чуть в себя приходим, ладненько?» — прокомментировал диалог Соболев.

Фото: Скриншот из соцсети Александра Соболева

Напомним, на видео, опубликованном пресс-службой сборной России в телеграм-канале, Соболев ударил по мячу и попал в ногу Головину, который в этот момент завязывал бутсы, стоя спиной к нападающему. Головин выразил недовольство действием Соболева. В частности Головин спросил: «Дурак, что ли?»

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