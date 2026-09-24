«Чуть в себя приходим, ладненько?» Соболев выложил переписку с Головиным после перепалки
Нападающий сборной России и «Зенита» Александр Соболев в своём телеграм-канале опубликовал переписку с полузащитником «Монако» Александром Головиным после возникшей между ними перепалки на тренировке национальной команды.
«Чуть в себя приходим, ладненько?» — прокомментировал диалог Соболев.
Фото: Скриншот из соцсети Александра Соболева
Напомним, на видео, опубликованном пресс-службой сборной России в телеграм-канале, Соболев ударил по мячу и попал в ногу Головину, который в этот момент завязывал бутсы, стоя спиной к нападающему. Головин выразил недовольство действием Соболева. В частности Головин спросил: «Дурак, что ли?»
Материалы по теме
Как сборная России играет при Карпине: