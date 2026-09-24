Карпин высказался о номинации Сафонова на приз лучшему вратарю года

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на попадание голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в список 10 претендентов на приз вратарю года по версии France Football.

«Круто, что российский футболист попал в такую номинацию. А выиграет или нет, какое место будет — не ко мне», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сафонов стал одним из 10 претендентов на эту награду. В прошлом сезоне он закрепился в качестве основного вратаря «ПСЖ», выиграв конкуренцию у Люка Шевалье. Под руководством Сафонова клуб одержал победу в Межконтинентальном кубке, чемпионате Франции и Лиге чемпионов. В сезоне-2025/2026 голкипер провёл 27 матчей за «ПСЖ», из которых 12 сыграл «на ноль».

На награду также претендуют такие вратари, как марокканец Яссин Буну, бельгиец Тибо Куртуа, швейцарец Грегор Кобель, аргентинец Эмилиано Мартинес, сенегалец Эдуард Менди, испанцы Жоан Гарсия, Давид Райя, Унаи Симон и представляющий Кабо-Верде Возинья. Имена победителей будут объявлены на церемонии вручения «Золотого мяча», которая пройдёт 26 октября в Лондоне.