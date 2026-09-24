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«Простой вопрос». Агуэро объяснил, почему Месси должен выиграть «Золотой мяч»

«Простой вопрос». Агуэро объяснил, почему Месси должен выиграть «Золотой мяч»
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Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро высказал мнение, почему 39-летний капитан «альбиселесте» и «Интер Майами» Лионель Месси должен выиграть «Золотой мяч» — 2026.

«Кто должен выиграть «Золотой мяч»? Простой вопрос: Лионель Андрес Месси. Одно дело — хорошо играть в Ла Лиге или Лиге чемпионов, но показывать хорошую игру на чемпионате мира — это заслуга совершенно иного уровня.

В 39 лет, учитывая всё, что он сделал на чемпионате мира, это имеет гораздо больше заслуг, чем у молодого игрока 21-25 лет», — приводит слова Агуэро All About Argentina на странице в социальной сети X.

На чемпионате мира — 2026 Месси провёл восемь матчей, где забил восемь голов и сделал четыре ассиста.

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