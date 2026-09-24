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Тренер молодёжной сборной России: давно не играли с европейцами, задача — проверить себя

Тренер молодёжной сборной России: давно не играли с европейцами, задача — проверить себя
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Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров заявил, что целью товарищеских матчей с национальными командами Северной Македонии и Сербии является проверка возможностей футболистов.

«Задача проверить нашу молодёжь. Давно не играли с европейцами, интересно, как будем выглядеть на фоне новых соперников. Они систематически играют в соревнованиях. Мы всегда работаем в позиции ожидания возвращения. Это является мотивацией. А насчёт допуска у меня нет информации больше, чем у вас», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Молодёжная сборная России сыграет со сборной Северной Македонии (28 сентября) и два раза со сборной Сербии (2 и 5 октября).

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Молодёжная сборная России проведёт матчи с командами Северной Македонии и Сербии
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