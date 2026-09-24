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Денис Бояринцев: Боселли может стать новым лидером «Краснодара», мне он симпатичен

Денис Бояринцев: Боселли может стать новым лидером «Краснодара», мне он симпатичен
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Главный тренер «Шинника» Денис Бояринцев высказался о лидерах «Краснодара» в текущем сезоне, выделив уругвайского форварда Хуана Боселли и бразильского защитника Жубала.

«Как ни удивительно, Жубал забивает важные мячи, что он делал и в прошлом сезоне. Мне симпатичен Боселли, он может стать новым лидером команды. Помним, какие моменты он не забил, но всегда настроен на борьбу, интересный парень с высоким атакующим потенциалом. Он может выйти на другой уровень в «Краснодаре». Ну, и Кордоба остаётся», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После девяти туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с 21 очком. Отрыв от московских «Спартака», «Динамо» и ЦСКА составляет два очка.

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