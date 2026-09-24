Денис Бояринцев: Соболев остаётся одним из ведущих форвардов РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о результативности нападающего «Зенита» Александра Соболева в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.

— Соболев доказывает, что он всё ещё топ-форвард?

— Атакующему игроку нужны голы, он начал забивать, с каждым разом уверенность у Соболева становится всё сильнее и сильнее. Он однозначно остаётся одним из ведущих форвардов РПЛ. Сейчас он психологически раскрепощён, поэтому так ярко смотрится в «Зените», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В девяти стартовых турах РПЛ у Соболева семь голов и три результативные передачи. Всего форвард отметился 10 мячами в 12 играх сезона-2026/2027 во всех турнирах.