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Денис Бояринцев: Соболев остаётся одним из ведущих форвардов РПЛ

Денис Бояринцев: Соболев остаётся одним из ведущих форвардов РПЛ
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о результативности нападающего «Зенита» Александра Соболева в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.

— Соболев доказывает, что он всё ещё топ-форвард?
— Атакующему игроку нужны голы, он начал забивать, с каждым разом уверенность у Соболева становится всё сильнее и сильнее. Он однозначно остаётся одним из ведущих форвардов РПЛ. Сейчас он психологически раскрепощён, поэтому так ярко смотрится в «Зените», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В девяти стартовых турах РПЛ у Соболева семь голов и три результативные передачи. Всего форвард отметился 10 мячами в 12 играх сезона-2026/2027 во всех турнирах.

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