Конате получил травму правого колена и выбыл из состава сборной Франции

Центральный защитник мадридского «Реала» и сборной Франции Ибраима Конате, получивший растяжение связок правого колена, пропустит четыре матча Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба сборной Франции.

Его заменит Лени Йоро из «Манчестер Юнайтед», для которого данный вызов в национальную команду является дебютным. Конате пропустит четыре матча Лиги наций: в пятницу с Турцией (20:45), затем дважды с Бельгией (28 сентября и 5 октября) и с Италией (2 октября).

Как сообщает пресс-служба мадридского «Реала», у француза диагностировано повреждение коллатеральной связки правой ноги. Сроки возвращения игрока не сообщаются.

Ибраима Конате стал игроком мадридского «Реала» летом 2026 года. Французский центральный защитник перешёл в испанский клуб из «Ливерпуля», за который выступал с 2021 года, в качестве свободного агента.