15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Конате получил травму правого колена и выбыл из состава сборной Франции

Конате получил травму правого колена и выбыл из состава сборной Франции
Комментарии

Центральный защитник мадридского «Реала» и сборной Франции Ибраима Конате, получивший растяжение связок правого колена, пропустит четыре матча Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба сборной Франции.

Его заменит Лени Йоро из «Манчестер Юнайтед», для которого данный вызов в национальную команду является дебютным. Конате пропустит четыре матча Лиги наций: в пятницу с Турцией (20:45), затем дважды с Бельгией (28 сентября и 5 октября) и с Италией (2 октября).

Как сообщает пресс-служба мадридского «Реала», у француза диагностировано повреждение коллатеральной связки правой ноги. Сроки возвращения игрока не сообщаются.

Ибраима Конате стал игроком мадридского «Реала» летом 2026 года. Французский центральный защитник перешёл в испанский клуб из «Ливерпуля», за который выступал с 2021 года, в качестве свободного агента.

Материалы по теме
Зидан определил капитана и вице‑капитанов сборной Франции