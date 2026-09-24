Бояринцев назвал двух футболистов, кто может стать лидерами «Локомотива» вместо Батракова

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев назвал двух футболистов «Локомотива», которые могут стать лидерами команды после ухода из клуба полузащитника Алексея Батракова. В летнее трансферное окно россиянин перебрался в турецкий «Галатасарай».

«Почему бы и не Титков? Он в «Балтике» хорошо смотрелся. Даже не сомневаюсь, что Мостовой будет лидером. Парень интересный, в «Зените» сильная конкуренция, но он был заметной фигурой. В «Локомотиве» он может быть ещё лучше», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Воспитанник «Локомотива» Николай Титков вернулся в команду минувшим летом из «Балтики». Вингер Андрей Мостовой был арендован у санкт-петербургского «Зенита».