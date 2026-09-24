«Рубин» объявил о подписании контракта с экс-нападающим «Интера» Эдди Сальседо

«Рубин» в телеграм-канале объявил о подписании контракта с экс-нападающим «Интера» Эдди Сальседо. Трудовое соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до 2027 года с возможностью продления еще на один сезон. Итальянский игрок будет выступать в составе казанской команды под 10-м номером.

Сальседо играл за «Интер» с 2018 по 2025 год.

Последним клубом 24-летнего форварда был греческий ОФИ, который он покинул минувшим летом. В прошедшем сезоне итальянский нападающий принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых игрок отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Материалы по теме Эксклюзив «Рубин» подпишет контракт с Эдди Сальседо

Самый дорогой трансфер в истории футбола: