«Для борьбы за медали уж точно должно хватить». Денис Бояринцев — о нападающих ЦСКА

Экс-футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о нападающих ЦСКА. Минувшим летом армейцы не подписали классического центрфорварда. В начале сентября у «Крыльев Советов» был приобретён игрок группы атаки Иван Олейников.

«Ещё один хороший нападающий не помешал бы, но у ЦСКА есть свой ресурс. Гонду — неплохой нападающий, Ваня Олейников не меньше Лусиано забил, тот же Ваня Обляков. Форварда можно поискать в академии, там появляются хорошие ребята. Все хотят увидеть сильного легионера, но, может быть, появится нападающий из внутреннего ресурса. ЦСКА показывает нормальный атакующий футбол, этого должно хватить, чтобы побороться за медали уж точно», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На старте сезона нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев принял участие в 12 матчах во всех турнирах и не отметился забитыми мячами, а аргентинский форвард Лусиано Гонду отличился трижды в 11 встречах. Лучший бомбардир команды — полузащитник Иван Обляков (4 мяча).