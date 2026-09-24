Тухель: Кейн — мой обладатель «Золотого мяча». Более 70 голов, три титула, полуфинал ЧМ

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказал мнение, что нападающий и капитан национальной команды Гарри Кейн заслуживает выиграть «Золотой мяч» — 2026.

«Гарри Кейн — мой обладатель «Золотого мяча» в нынешнем году. После этого сезона — да. Более 70 голов, три титула с «Баварией». Полуфиналы чемпионата мира и Лиги чемпионов», — приводит слова Тухеля ITV Sport.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории. Напомним, победитель определится по итогам голосования 100 журналистов из стран, представляющих топ-100 рейтинга ФИФА.

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