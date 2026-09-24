Сборные Ирландии и Израиля не будут обмениваться футболками после матчей Лиги наций

Национальные команды Ирландии и Израиля по футболу не будут обмениваться футболками после очных матчей Лиги наций. Об этом сообщает издание Independent.

Данное решение связано с конфликтом между футбольными федерациями двух стран. Также ожидается, что главные тренеры сборных Ирландии и Израиля не пожмут друг другу руки.

На групповом этапе Лиги наций состоится два матча между сборными Ирландии и Израиля: 27 сентября и 4 октября. Игры пройдут на нейтральных полях в Сербии (без зрителей) и Венгрии (без ирландских болельщиков).