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Сборные Ирландии и Израиля не будут обмениваться футболками после матчей Лиги наций

Сборные Ирландии и Израиля не будут обмениваться футболками после матчей Лиги наций
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Национальные команды Ирландии и Израиля по футболу не будут обмениваться футболками после очных матчей Лиги наций. Об этом сообщает издание Independent.

Данное решение связано с конфликтом между футбольными федерациями двух стран. Также ожидается, что главные тренеры сборных Ирландии и Израиля не пожмут друг другу руки.

На групповом этапе Лиги наций состоится два матча между сборными Ирландии и Израиля: 27 сентября и 4 октября. Игры пройдут на нейтральных полях в Сербии (без зрителей) и Венгрии (без ирландских болельщиков).

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