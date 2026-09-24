«Понял, что заходим не в ту степь». Сафонов — об общении с российскими СМИ

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от похода во флеш-зону для интервью, где пообщался с российскими СМИ.

«Перед матчами сборной у нас в этот раз много времени на подготовку. Даже немного непривычно, что до матча ещё столько дней. Зато есть возможность уделить больше внимания специальным тренировкам и упражнениям. Для меня это довольно необычный опыт. И, конечно же, в сборной всегда много медиаактивностей. Буквально каждый день.

Вчера у меня был уже ставший регулярным подход во флеш-зону для интервью. Я, конечно, понимаю, что у российских СМИ много желания пообщаться и задать вопросы, но вопросы «Что мне снится?» и «Какие советы я могу дать по блогерству?» — как будто бы не совсем то, что все хотят узнать. К концу интервью даже часть СМИ начала расходиться. В тот момент я понял, что мы уже заходим не в ту степь. В общем, не без переключений с темы на тему, но получасовое интервью я осилил.

Вообще я люблю пообщаться, и думаю, что по моим длинным постам это понятно. Но обычный формат «вопрос — ответ» мне не сильно нравится. Так что стараюсь разбавлять общение как могу. Надеюсь, что и вам такой формат заходит больше. Если вообще кто-то читает, что публикуют в СМИ», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

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