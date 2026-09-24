17-летний полузащитник Кассим завершил переход из «Манчестер Сити» в «Манчестер Юнайтед»

17-летний английский полузащитник Карим Кассим перешёл из «Манчестер Сити» в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист The Athletic Лори Уитуэлл.

«В «Юнайтед» считают, что Карим может стать игроком основного состава, и рассматривают эту сделку как часть целенаправленной работы по привлечению молодых талантов. Это происходит на фоне ожидаемого ухода 15-летнего Джей-Джей Габриэла и после ранее пришедших из академии «Сити» таких игроков, как Тайлер и Джек Флетчеры, а также Чарли Макнилл», — сообщает Уитуэлл.

Карим Кассим перешёл из «Манчестер Сити» в «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента. В сезоне-2025/2026 полузащитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, забив три гола.