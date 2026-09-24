Нидерланды — Германия: стартовые составы команд на матч Лиги наций — 2026
Сегодня, 24 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A), в котором встретятся сборные Нидерландов и Германии. Игра пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. В качестве главного арбитра встречу обслужит Алехандро Эрнандес из Испании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, ван Дейк, ван Хекке, ван де Вен, Гравенберх, Квинтен Тимбер, Рейндерс, Саммервилл, Гакпо, Бробби.
Германия: тер Штеген, Трой, Ш