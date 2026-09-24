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Нидерланды — Германия: стартовые составы команд на матч 1-го тура группы 2 Лиги наций Лиги А, 24 сентября 2026

Нидерланды — Германия: стартовые составы команд на матч Лиги наций — 2026
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Сегодня, 24 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A), в котором встретятся сборные Нидерландов и Германии. Игра пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. В качестве главного арбитра встречу обслужит Алехандро Эрнандес из Испании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
1-й тайм
0 : 0
Германия

Стартовые составы команд:

Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, ван Дейк, ван Хекке, ван де Вен, Гравенберх, Квинтен Тимбер, Рейндерс, Саммервилл, Гакпо, Бробби.

Германия: тер Штеген, Трой, Ш