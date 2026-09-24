Михаил Галактионов раздумывает над уходом из «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов раздумывает над тем, чтобы инициировать переговоры по расторжению своего контракта с клубом по семейным обстоятельствам. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Помимо семейных обстоятельств, одним из факторов возможного ухода Галактионова является увольнение спортивного директора Дмитрия Ульянова и шеф-скаута Сергея Литвинова.

Галактионов занимает должность главного тренера «Локомотива» с ноября 2022 года. Действующее трудовое соглашение 42-летнего специалиста с московским клубом рассчитано до конца 2028 года.

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