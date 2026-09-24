Роберто Карлос: кто должен получить «Золотой мяч»? Килиан Мбаппе

Бывший игрок мадридского «Реала» Роберто Карлос назвал своего фаворита в гонке за «Золотой мяч». Им является нападающий «сливочных» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

«Кто должен получить «Золотой мяч»? Килиан Мбаппе», — цитирует Роберто Карлоса газета AS.

Ранее Мбаппе сказал, что считает себя достойным претендентом на награду в 2026 году.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории. Напомним, победитель определится по итогам голосования 100 журналистов из стран, представляющих топ-100 рейтинга ФИФА.