Вагнер раскрыл, почему Роналдиньо и Роберто Карлос отказались ехать на его прощальный матч

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав рассказал, кого из звёзд мирового футбола звал на свой прощальный матч в Москву, а также объяснил, почему у них не получилось приехать. Встреча состоится в субботу, 26 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

— Давай раскроем секрет, кто не смог приехать, но кого ты точно хотел видеть в этой игре.

— Роналдиньо и Адриано уважают во всём мире. Безусловно, я хотел бы их видеть. Они тоже мои друзья, и, конечно, я сразу предложил им участие. Роналдиньо вот со