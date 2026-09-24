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Вагнер раскрыл, почему Роналдиньо и Роберто Карлос отказались ехать на его прощальный матч

Вагнер раскрыл, почему Роналдиньо и Роберто Карлос отказались ехать на его прощальный матч
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Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав рассказал, кого из звёзд мирового футбола звал на свой прощальный матч в Москву, а также объяснил, почему у них не получилось приехать. Встреча состоится в субботу, 26 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

— Давай раскроем секрет, кто не смог приехать, но кого ты точно хотел видеть в этой игре.
— Роналдиньо и Адриано уважают во всём мире. Безусловно, я хотел бы их видеть. Они тоже мои друзья, и, конечно, я сразу предложил им участие. Роналдиньо вот со