Рабьо ответил, что изменилось в сборной Франции при Зидане после Дешама

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо ответил, что изменилось в национальной команде при новом главном тренере Зинедине Зидане после ухода Дидье Дешама.

«Что изменилось при Зидане? Во-первых, несколько новых игроков. Разные подходы к делу, другие тренировки, другие идеи. На самом деле, многое изменилось. Мы обсуждали и работали над разными вещами. Но и у Дешама, и у Зидана цель одна и та же: побеждать», — приводит слова Рабьо RMC Sport.

Дешам возглавлял сборную Франции с 2012 по 2026 год. Зидан был назначен на должность главного тренера национальной команды с 1 августа. Контракт рассчитан до 2030 года.

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