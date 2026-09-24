Агкацев вошёл в топ-10 самых дорогих вратарей не из топ-5 лиг

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев попал в список 10 самых дорогих вратарей мира не из топ-5 чемпионатов. Рейтинг составлялся изданием CIES.

Страж ворот «Краснодара» расположился на 10-й строчке. Его трансферная стоимость составляет € 15,3 млн. В топ-3 вошли Матей Коварж (ПСВ, € 29,4 млн), Анатолий Трубин («Бенфика», € 45,1 млн) и Диогу Кошта («Порту», € 49,3 млн).

Станислав Агкацев выступает за основную команду «Краснодара» с 2022 года. В сезоне-2026/2027 российский голкипер принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, пропустив семь голов. В четырёх играх вратарь оставил ворота в неприкосновенности.