Вагнер Лав вспомнил, как срубил в подкате Газзаева в период выступления за ЦСКА

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав поделился воспоминаниями, как чуть не нанёс травму главному тренеру команды Валерию Газзаеву на тренировке армейцев.

«На тренировках Газзаеву нравилось играть с нами в квадрат. И он был очень счастлив, когда у него получалось прокинуть кому-нибудь из игроков между ног! Он очень сильно кайфовал. Но однажды я случайно срубил его в подкате в этом самом квадрате (смеётся). Газзаев упал, а я испугался, что мог нанести ему травму.

Хорошо, что всё обошлось и мы отделались лёгким испугом. Плюс в тот момент я подумал: «Кажется, я больше никогда в жизни не буду играть в ЦСКА. Он же меня просто посадит на скамейку!» (Смеётся.)» — приводит слова Вагнера официальный сайт ЦСКА.