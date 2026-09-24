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Португалия — Уэльс: стартовые составы команд на матч 1-го тура группового этапа Лиги наций 2026/2027, 24 сентября 2026

Португалия — Уэльс: стартовые составы команд на матч Лиги наций
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Сегодня, 24 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встретятся сборные Португалии и Уэльса. Игра пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Португалия
1-й тайм
1 : 0
Уэльс
1:0 Феликс – 22'    

Стартовые составы команд.

Португалия: Кошта, Мендеш, Диаш, Вейга, Нету, Канселу, Витинья, Б. Фернандеш, Невеш, Феликс, Роналду.

Уэльс: Уорд, Уильямс, Кабанго, Б. Дэвис, Дасилва, Джеймс, Шихан, Ампаду, Кумас, Джонсон, Брукс.

Во 2-м туре группового этапа Португалия встретится с Норвегией 27 сентября, а Уэльс в этот же день проведёт матч с Данией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).