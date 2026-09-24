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Главный тренер сборной Аргентины назвал капитана команды на осенние матчи

Главный тренер сборной Аргентины назвал капитана команды на осенние матчи
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, кто будет капитаном национальной команды на осенние матчи. Им станет защитник «Атлетико» Мадрид Кристиан Ромеро. Об этом сообщает Footmercato со ссылкой на аргентинские СМИ.

Серебряным призёрам чемпионата мира — 2026 предстоит серия из трёх товарищеских матчей с Боливией (30 сентября), Буркина-Фасо (3 октября) и Бенином (6 октября). Матч с Бенином будет последним выступлением Лионеля Месси в футболке сборной Аргентины. Отмечается, что именно он выведет команду с капитанской повязкой в данной встрече.

В финале ЧМ-2026 Аргентина уступила Испании 0:1 в дополнительное время.

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