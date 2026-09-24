15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роджерс: Роналду — мой фаворит, но я не мог поверить, что делал Месси на ЧМ в 39 лет

Роджерс: Роналду — мой фаворит, но я не мог поверить, что делал Месси на ЧМ в 39 лет
Комментарии

Полузащитник сборной Англии и «Челси» Морган Роджерс ответил на вопрос о соперничестве между Криштиану Роналду и Лионелем Месси. В полуфинале ЧМ-2026 англичане уступили сборной Аргентины (1:2). Месси отметился двумя результативными передачами.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Роналду всегда был моим личным фаворитом, но я играл против Месси в том полуфинале чемпионата мира. Ему 39 лет. Я не мог в это поверить. Я даже не могу представить, каким он был на пике. Могу представить, что на пике против него абсолютно ничего нельзя было сделать, это невозможно. В том матче было почти невозможно что-либо сделать, а ему 39 лет