Роджерс: Роналду — мой фаворит, но я не мог поверить, что делал Месси на ЧМ в 39 лет

Полузащитник сборной Англии и «Челси» Морган Роджерс ответил на вопрос о соперничестве между Криштиану Роналду и Лионелем Месси. В полуфинале ЧМ-2026 англичане уступили сборной Аргентины (1:2). Месси отметился двумя результативными передачами.

«Роналду всегда был моим личным фаворитом, но я играл против Месси в том полуфинале чемпионата мира. Ему 39 лет. Я не мог в это поверить. Я даже не могу представить, каким он был на пике. Могу представить, что на пике против него абсолютно ничего нельзя было сделать, это невозможно. В том матче было почти невозможно что-либо сделать, а ему 39 лет