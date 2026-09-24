Зидан: когда Мбаппе был в «Реале» в 2012 году, не думал, что поработаю с ним в сборной

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан вспомнил, как отметил талант капитана национальной команды Килиана Мбаппе во время его просмотра в юношеской академии мадридского «Реала» в 2012 году. Мбаппе был приглашён в Мадрид по личной рекомендации Зидана.

«Когда я увидел, как Килиан Мбаппе приехал в «Реал» в 2012 году, я и подумать не мог, что буду работать с ним в сборной Франции в 2026 году. Но я увидел его потенциал, который он продемонстрировал в процессе взросления. [Тогда] все были рады видеть Килиана играющим за мадридский «Реал». В тот момент этого не произошло, но мы знаем, как развивается история», — приводит слова Зидана RMC Sport.

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