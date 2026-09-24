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«Это была моя самая большая глупость». Вагнер — о том, как отказался возвращаться в ЦСКА

«Это была моя самая большая глупость». Вагнер — о том, как отказался возвращаться в ЦСКА
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Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, как отказался возвращаться в расположение армейцев и просил президента клуба Евгения Гинера продать его в «Коринтианс» зимой 2005 года.

«Это произошло в самом начале моего пути в ЦСКА. Это была самая моя большая глупость, ведь зимой 2005 года я сказал Гинеру, что не хочу возвращаться в Россию. За неделю до запланированного возвращения из отпуска я сказал, что хочу перейти в «Коринтианс». Но дело в том, что «Коринтианс» никакого предложения ЦСКА не делал. А я же вёл себя некрасиво и говорил, что хочу туда. Проведя непростой разговор, мы всё уладили, и мне разрешили ещё неделю побыть в Бразилии, но только при одном условии — я пообещал президенту выиграть Кубок УЕФА. Он согласился и отпустил. Я тогда подумал: «Боже мой, что я ему обещаю? Абсолютно невозможное же. Как я потом буду оправдываться?» (Смеётся.)

Но судьба оказалась на моей стороне — наша молодая команда, в которую никто не верил, смогла сделать это самое невозможное! И когда мы выиграли тот финал, первым человеком, кого я хотел найти после матча, был именно президент! Я ему вручил прямо в руки этот кубок и вспомнил эти слова», — сказал Вагнер официальному сайту ЦСКА.

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