«Бавария» рассматривает приобретение Ольмо в январе

Мюнхенская «Бавария» попытается приобрести испанского полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо. Об этом сообщает Sky Sports в социальной сети X.

Отмечается, что причиной данной заинтересованности к хавбеку является растущий интерес других команд к Джамалу Мусиале и Майклу Олисе. Мюнхенцы изучают варианты на случай необходимости подписания нового игрока атаки.

Дани Ольмо перешёл в «Барселону» в августе 2024 года из немецкого «Лейпцига». В текущем сезоне 28-летний испанский полузащитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах, три раза поразив ворота соперников и не отметившись голевыми передачами.