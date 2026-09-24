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«Бавария» рассматривает приобретение Ольмо в январе

«Бавария» рассматривает приобретение Ольмо в январе
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Мюнхенская «Бавария» попытается приобрести испанского полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо. Об этом сообщает Sky Sports в социальной сети X.

Отмечается, что причиной данной заинтересованности к хавбеку является растущий интерес других команд к Джамалу Мусиале и Майклу Олисе. Мюнхенцы изучают варианты на случай необходимости подписания нового игрока атаки.

Дани Ольмо перешёл в «Барселону» в августе 2024 года из немецкого «Лейпцига». В текущем сезоне 28-летний испанский полузащитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах, три раза поразив ворота соперников и не отметившись голевыми передачами.

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