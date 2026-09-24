В «Барселоне» объяснили, почему Лаутаро Мартинес не перешёл в клуб летом

Спортивный директор «Барселоны» Деку объяснил, почему форвард «Интера» Лаутаро Мартинес не перешёл в каталонский клуб минувшим летом.

«Из уважения к игроку и из уважения к клубу. Как только «Интер» сообщил нам, что он недоступен, мы больше не пытались с ним общаться. Мы стараемся действовать правильно и предельно ясно. Иногда в прессе много спекуляций, но клубы знают, как всё было на самом деле.

Лаутаро — игрок уровня «Барселоны»? Это правда. Лаутаро был среди игроков, которых мы рассматривали. Когда президент «Барселоны» поговорил с руководством «Интера», они сказали ему, что он не продаётся. Из уважения мы больше не общались, даже с самим игроком или его агентом», — приводит слова Деку Sportitalia.

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