Агент Дзюбы раскрыл, из-за кого не состоялся переход форварда в «Спартак»

Футбольный агент Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего Артёма Дзюбы, рассказал, почему не состоялся переход его клиента в московский «Спартак».

«Большинство людей в руководстве «Лукойла» не возражали против этого трансфера. Единственный, кто был против в «Спартаке», — Фрэнсис Кахигао. К сожалению, этот трансфер не состоялся из-за вето спортивного блока.

Это была бы красивая история, в том числе для «Спартака». Не было ничего некрасивого в его уходе, он с радостью сам бы не уходил. Когда-нибудь Артём сам об этом расскажет. И со спортивной точки зрения сейчас приход Дзюбы красно-белым бы точно не помешал. Понятно, что взяли Даку. Но заходить в сезон с двумя форвардами довольно опасно. Тем более ужесточили лимит. У спортивного блока есть своё видение, его нужно уважать, но от господина Кахигао я не получил каких-то аргументов, в связи с чем был отказ. Да, Карседо играет в другой футбол. Но мы видели на примере того же матча «Спартак» — «Оренбург», что в концовке красно-белые упрощали игру, переходили на навесы. На кого? На Угальде? А если бы на поле был лучший в лиге нападающий по единоборствам? Был бы он лишним? Уверен, что нет. А ещё уверен, что чемпионство добывается как раз в матчах с такими командами, как «Оренбург» и так далее. А не в матчах с условным «Зенитом». Ну а руководство компании не захотело идти наперекор своему спортивному блоку. Хозяин — барин.

Безотносительно Дзюбы, проблема больших руководителей и тренеров в нашем футболе в том, что они почему-то боятся сильных личностей