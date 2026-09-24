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Представитель Артёма Дзюбы рассказал, что три клуба интересовались игроком этим летом

Представитель Артёма Дзюбы рассказал, что три клуба интересовались игроком этим летом
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Леонид Гольдман, агент российского нападающего Артёма Дзюбы, заявил о заинтересованности форвардом нескольких команд этим летом.

«Сегодня последний день, когда клубы могут заявлять свободных агентов. На данный момент у нас нет соглашений по Артёму ни с одним из клубов РПЛ. Можно констатировать факт, что в это трансферное окно Артём не подпишет контракт ни с одной командой РПЛ. Артём и я озвучивали критерии для потенциально заинтересованных команд. Он был готов заранее обговорить свою роль в команде. Очевидно, что он не претендовал бы на 90 минут игрового времени. Учитывая его возраст, физические кондиции и другие факторы, его роль была бы другой, нежели в «Акроне». Но было принципиально важно бороться за высокие места и трофеи. Учитывая уровень футбола на старте РПЛ, Артём точно не был бы лишним ни в одной команде.

Потенциально было три клуба, с которыми мы могли подписать контракт, с которыми велись в той или иной степени переговоры. Две из них озвучивать не буду, а третья — «Спартак», — сказал Гольдман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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