Представитель Артёма Дзюбы высказался о будущем игрока

Леонид Гольдман, представитель российского нападающего Артёма Дзюбы, высказался о будущем 38-летнего форварда.

«Я бы не стал бросаться громкими фразами о том, что Артём точно завершил карьеру. Если вы спросите его, наверное, он скажет, что закончил. Сейчас он будет заниматься проектами — может, связанными с футболом, может, и не связанными. Покажут ближайшие месяцы, но я для себя лично эту историю закрывать бы пока не стал. Понятно, что зимой Артём будет уже полгода без футбола. Но, учитывая сегодняшний уровень лиги, усиливающийся лимит и так далее, Дзюба даже с годом без игровой практики всё равно будет не лишним.

Другой вопрос, что критерии зимой тоже не изменятся. В команду ни на что не претендующую Артём точно не пойдёт. Может, вообще никуда не пойдёт. Повторюсь, что это мои фантазии-мечты, чтобы он завершил карьеру красиво, с какой-то историей и в идеале — с трофеями.

Сейчас ситуация такая, какая она есть. С моей стороны зимой точно будут предприняты какие-то попытки, а увенчаются они успехом или нет — не знаю. Ситуация в футболе меняется с каждым днём, с каждым часом. Были надежды, что кто-то из этих команд решится на этот смелый, но интересный шаг», — сказал Гольдман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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