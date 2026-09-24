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Мусиала получил травму на разминке перед матчем Нидерланды — Германия, его заменил Амири

Мусиала получил травму на разминке перед матчем Нидерланды — Германия, его заменил Амири
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Полузащитник Надим Амири заменил в стартовом составе сборной Германии партнёра по команде Джамала Мусиалу, который должен был выйти в основе на матч 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) с Нидерландами. Команды играют в эти минуты на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Алехандро Эрнандес из Испании. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
1-й тайм
0 : 1