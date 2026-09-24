15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» может побороться с «Тоттенхэмом» за форварда сборной Хорватии — Джейкобс

«МЮ» может побороться с «Тоттенхэмом» за форварда сборной Хорватии — Джейкобс
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к нападающему сборной Хорватии и «Фрайбурга» Игору Матановичу. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс для YouTube-канала GiveMeSport.

По информации источника, маловероятно, что немецкий клуб согласится продать 23-летнего форварда в январское трансферное окно. «Тоттенхэм» видит в Матановиче замену для нападающего Ришарлисона.

В нынешнем сезоне Матанович принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» видит замену для Люка Шоу в защитнике «Брюгге» — TEAMtalk

Самый дорогой трансфер в истории футбола: