«МЮ» может побороться с «Тоттенхэмом» за форварда сборной Хорватии — Джейкобс

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к нападающему сборной Хорватии и «Фрайбурга» Игору Матановичу. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс для YouTube-канала GiveMeSport.

По информации источника, маловероятно, что немецкий клуб согласится продать 23-летнего форварда в январское трансферное окно. «Тоттенхэм» видит в Матановиче замену для нападающего Ришарлисона.

В нынешнем сезоне Матанович принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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