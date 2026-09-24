TEAMtalk назвал три фактора, препятствующие продлению контракта Алисона в «Ливерпуле»

33-летний вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер может покинуть команду по окончании нынешнего сезона, когда у него завершится контракт. Переговоры о продлении его трудового соглашения не начнутся раньше конца года. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, руководство «Ливерпуля» придерживается взвешенного подхода в отношении будущего Алисона, поскольку принимает во внимание три фактора: возраст, недавняя травма подколенного сухожилия и наличие более молодых альтернатив на позицию голкипера.

Бразилец играет за «Ливерпуль» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне Алисон принял участие в шести матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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