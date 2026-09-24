Португалия — Уэльс: Феликс открыл счёт на 22-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встречаются сборные Португалии и Уэльса. Игра проходит на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Донатас Румшас. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 22-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Жоау Феликс.

Во 2-м туре группового этапа Португалия встретится с Норвегией 27 сентября, а Уэльс в этот же день проведёт матч с Данией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).