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Португалия — Уэльс: Феликс открыл счёт на 22-й минуте

Португалия — Уэльс: Феликс открыл счёт на 22-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встречаются сборные Португалии и Уэльса. Игра проходит на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Донатас Румшас. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
1 : 0
Уэльс
1:0 Феликс – 22'    

На 22-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Жоау Феликс.

Во 2-м туре группового этапа Португалия встретится с Норвегией 27 сентября, а Уэльс в этот же день проведёт матч с Данией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).

Календарь матчей Лиги наций сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги наций сезона-2026/2027
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