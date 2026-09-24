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Нидерланды — Германия: Феликс Нмеча открыл счёт в матче на 32-й минуте, 24 сентября 2026

Нидерланды — Германия: Феликс Нмеча открыл счёт в матче на 32-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A), в котором встречаются сборные Нидерландов и Германии. Команды играют на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Алехандро Эрнандес из Испании. На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу немцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
Германия
0:1 Нмеча – 32'     1:1 Гакпо – 90+2'    

На 32-й минуте полузащитник сборной Германии Феликс Нмеча открыл счёт в матче, успев сыграть на