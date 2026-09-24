Бробби получил травму в матче Нидерланды — Германия, его заменил Мердинк на 35-й минуте

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A), в котором встречаются сборные Нидерландов и Германии. Команды играют на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Алехандро Эрнандес из Испании. На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу немцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий Нидерландов Брайан Бробби получил травму в первом тайме и не смог продолжить игру. На 35-й минуте его заменил форвард Мекс Мердинк.

Двумя другими командами группы 2 Лиги наций являются сборные Греции и Сербии. Во 2-м туре Нидерланды сыграют на выезде с Сербией. Встреча запланир