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Бробби получил травму в матче Нидерланды — Германия, его заменил Мердинк на 35-й минуте

Бробби получил травму в матче Нидерланды — Германия, его заменил Мердинк на 35-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A), в котором встречаются сборные Нидерландов и Германии. Команды играют на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Алехандро Эрнандес из Испании. На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу немцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
Германия
0:1 Нмеча – 32'     1:1 Гакпо – 90+2'    

Нападающий Нидерландов Брайан Бробби получил травму в первом тайме и не смог продолжить игру. На 35-й минуте его заменил форвард Мекс Мердинк.

Двумя другими командами группы 2 Лиги наций являются сборные Греции и Сербии. Во 2-м туре Нидерланды сыграют на выезде с Сербией. Встреча запланир