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Нидерланды — Германия: результат матча 24 сентября 2026, счет 1:1, 1-й тур группового этапа Лиги наций Лиги А 2026/2027

Германия Клоппа сыграла вничью с Нидерландами Хави в Лиге наций
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Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A), в котором встречались сборные Нидерландов и Германии. Команды играли на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Эрнандес из Испании. Итоговый счёт игры — 1:1.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
Германия
0:1 Нмеча – 32'     1:1 Гакпо – 90+2'    

На 13-й минуте защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк ударом головой открыл счёт в матче после подачи с углового, но мяч был отменён из-за фола форварда Брайана Бробби на вратаре Марке-Андре тер Штегене. На 32-й минуте полузащитник сборной Германии Феликс Нмеча открыл счёт в матче, успев сыграть на подборе. На разминке перед игрой получил повреждение полузащитник немцев Джамал Мусиала, а в первом тайме травмировались и покинули поле форварды команд Кай Хаверц и Брайан Бробби. На 90+2-й минуте форвард Нидерландов Коди Гакпо ударом с лёта сравнял счёт.

Матч стал первым во