Германия Клоппа сыграла вничью с Нидерландами Хави в Лиге наций

Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A), в котором встречались сборные Нидерландов и Германии. Команды играли на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Эрнандес из Испании. Итоговый счёт игры — 1:1.

На 13-й минуте защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк ударом головой открыл счёт в матче после подачи с углового, но мяч был отменён из-за фола форварда Брайана Бробби на вратаре Марке-Андре тер Штегене. На 32-й минуте полузащитник сборной Германии Феликс Нмеча открыл счёт в матче, успев сыграть на подборе. На разминке перед игрой получил повреждение полузащитник немцев Джамал Мусиала, а в первом тайме травмировались и покинули поле форварды команд Кай Хаверц и Брайан Бробби. На 90+2-й минуте форвард Нидерландов Коди Гакпо ударом с лёта сравнял счёт.

Матч стал первым во