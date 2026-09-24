Рабьо: Зидана ждали в сборной. Его аура ведёт к тому, что он занимает много места

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо поделился мнением о главном тренере национальной команды Зинедине Зидане.

«Зидан — звезда сборной Франции? Это отчасти так (улыбается). Мы знаем его важность для французского футбола. Его очень ждали. Его аура ведёт к тому, что он занимает много места. Люди многого от него ждут. Он старается держаться в тени настолько, насколько это возможно. Это тоже хорошо — говорят больше о тренере, чем о некоторых игроках… Это может позволить быть спокойнее», — приводит слова Рабьо RMC Sport.

Зидан был назначен на должность главного тренера национальной команды с 1 августа. Контракт рассчитан до 2030 года.

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