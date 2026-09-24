Ямаль — о «Золотом мяче»: я ясно выразил своё мнение и не жалею об этом

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о реакции болельщиков на его слова о «Золотом мяче».

«Если бы мы с Мбаппе не разговаривали, люди бы недоумевали, почему мы этого не делаем. Нас просят быть искренними, но, когда мы это делаем, нас критикуют. Я ясно выразил своё мнение и не жалею об этом», — заявил Ямаль общественному испанскому телеканалу TVE.

Ранее Ямаль заявил, что именно он должен стать обладателем данной награды.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории. Напомним, победитель определится по итогам голосования 100 журналистов из стран, представляющих топ-100 рейтинга ФИФА.