Себальос — о возвращении в «Бетис»: очень счастлив быть здесь

Испанский полузащитник Даниель Себальос прокомментировал своё возвращение в «Бетис».

«Я возвращаюсь в «Бетис»; клуб, который добился огромных успехов. Он совсем не похож на тот, который я покинул. Теперь это клуб, который соперничает с любой командой, с невероятными амбициями, и прежде всего рост «Бетиса» в последние годы просто поразителен. Я искренне счастлив быть здесь со своими товарищами по команде, со своей семьёй, рядом с бабушкой и дедушкой, что, я думаю, тоже было для меня важно. Я также переживаю свой лучший момент, обладая очень важной эмоциональной стабильностью благодаря тому, о чём я говорил ранее: моей девушке и двум дочерям. Думаю, это самый счастливый момент в моей жизни, и теперь мне предстоит показать это на поле», — цитирует Себальоса Marca.

Дани Себальос вернулся в «Бетис» из мадридского «Реала» в качестве свободного агента в сентябре текущего года.