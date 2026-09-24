15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Португалия — Уэльс, результат матча 24 сентября 2026, счет 1:0, 1-й тур группового этапа Лиги наций 2026/2027

Португалия победила Уэльс в матче Лиги наций с отменённым голом Роналду
Комментарии

Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встречались сборные Португалии и Уэльса. Игра проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Донатас Румшас. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
1 : 0
Уэльс
1:0 Феликс – 22'    

На 22-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Жоау Феликс. На 59-й минуте гол забил нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, однако гол отменили после просмотра VAR из-за офсайда. Этот мяч мог стать 980-м в карьере 41-летнего форварда.

Во 2-м туре группового этапа Португалия встретит