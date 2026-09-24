Португалия победила Уэльс в матче Лиги наций с отменённым голом Роналду

Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встречались сборные Португалии и Уэльса. Игра проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Донатас Румшас. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 22-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Жоау Феликс. На 59-й минуте гол забил нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, однако гол отменили после просмотра VAR из-за офсайда. Этот мяч мог стать 980-м в карьере 41-летнего форварда.

Во 2-м туре группового этапа Португалия встретит