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Сербия — Греция, результат матча 24 сентября 2026, счет 1:2 1-й тур группового этапа Лиги наций Лиги А 2026/2027

Греция одержала волевую победу над Сербией в матче Лиги наций
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Матч 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Лиги А сезона-2026/2027 между сборными Сербии и Греции завершился волевой победой греков со счётом 2:1 Встреча прошла на стадионе «Райко Митич».

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
1 : 2
Греция
1:0 Живкович – 4'     1:1 Цолис – 74'     1:2 Дувикас – 90+5'    

На четвёртой минуте Андрия Живкович с передачи Душана Тадича вывел сербов вперёд, однако спустя 70 минут Вангелис Павлидис ассистировал на Христоса Цолиса, который сравнял счёт. В самой концовке встречи на 96-й минуте Анастасиос Дувикас принёс своей команде победу. Голевой передачей отметился Константинос Цимикас.

Во 2-м туре сборная Сербии сыграет с Нидерландами, а команде Греции предстоит встреча с Германией.

Календарь Лиги наций сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги наций сезона-2026/2027