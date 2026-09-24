Греция одержала волевую победу над Сербией в матче Лиги наций

Матч 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Лиги А сезона-2026/2027 между сборными Сербии и Греции завершился волевой победой греков со счётом 2:1 Встреча прошла на стадионе «Райко Митич».

На четвёртой минуте Андрия Живкович с передачи Душана Тадича вывел сербов вперёд, однако спустя 70 минут Вангелис Павлидис ассистировал на Христоса Цолиса, который сравнял счёт. В самой концовке встречи на 96-й минуте Анастасиос Дувикас принёс своей команде победу. Голевой передачей отметился Константинос Цимикас.

Во 2-м туре сборная Сербии сыграет с Нидерландами, а команде Греции предстоит встреча с Германией.