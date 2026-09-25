Рабьо: в последние сезоны Испания — единственная сборная, которая доставила нам проблемы

Полузащитник «Милана» и сборной Франции Адриен Рабьо вспомнил матч полуфинала ЧМ-2026 с Испанией.

«Я не думаю, что дело было в недостатке качества, я в этом убеждён, со всей скромностью. Не думаю, что у нас меньше качества, чем у той команды. Возможно, тактически они были объективно лучше; возможно, они лучше подготовились к матчу. Из всех команд, с которыми мы встречались в последние сезоны, Испания — практически единственная, которая доставила нам проблемы. Если нам придётся снова сыграть с ними в каком-либо соревновании, очевидно, нам придётся найти ключ к успеху, и именно над тактическим аспектом нам придётся поработать. У нас есть талант и индивидуальное мастерство», — цитирует Рабьо Footmercato.