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Рабьо: в последние сезоны Испания — единственная сборная, которая доставила нам проблемы

Рабьо: в последние сезоны Испания — единственная сборная, которая доставила нам проблемы
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Полузащитник «Милана» и сборной Франции Адриен Рабьо вспомнил матч полуфинала ЧМ-2026 с Испанией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Я не думаю, что дело было в недостатке качества, я в этом убеждён, со всей скромностью. Не думаю, что у нас меньше качества, чем у той команды. Возможно, тактически они были объективно лучше; возможно, они лучше подготовились к матчу. Из всех команд, с которыми мы встречались в последние сезоны, Испания — практически единственная, которая доставила нам проблемы. Если нам придётся снова сыграть с ними в каком-либо соревновании, очевидно, нам придётся найти ключ к успеху, и именно над тактическим аспектом нам придётся поработать. У нас есть талант и индивидуальное мастерство», — цитирует Рабьо Footmercato.

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