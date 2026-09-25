Вагнер Лав составил символическую сборную из футболистов ЦСКА, с которыми играл

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав назвал символический состав из экс-партнёров по московскому клубу. Прощальный матч бразильца состоится в субботу, 26 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«Первый номер — Игорь Акинфеев. Три центральных: братья Березуцкие и Игнашевич, левый латераль — Жирков. Тут без каких-либо вопросов. А вот по правому латералю вопросы… У меня сразу четыре варианта: Чиди [Одиа], Марио [Фернандес], [Ролан] Гусев, [Милош] Красич.

Все они заслуживают места в старте. Вообще не могу выбрать, кто лучший. Тут только жребий! В центре играют Дуду и Рахимич, чуть выше них будет Даниэл Карвальо. И два нападающих: Жо и я», — приводит слова Вагнера официальный сайт ЦСКА.