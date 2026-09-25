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Холанд забил 63 гола в 56 матчах за Норвегию

Холанд забил 63 гола в 56 матчах за Норвегию
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд отметился 63 голами в 56 матчах за национальную команду. Форвард оформил дубль во встрече 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Данией (3:2). Холанд забил 28 голов в последних 16 официальных международных играх.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 2
Дания
1:0 Бобб – 14'     2:0 Холанд – 18'     2:1 Дамсгор – 25'     2:2 Хойлунд – 60'     3:2 Холанд – 74'    
Удаления: Вольфе – 90+3' / нет

В матче с Данией 26-летний нападающий укрепил преимущество сборной Норвегии на 18-й минуте. На 74-й минуте Холанд забил победный мяч.

Во 2-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА норвежская национальная команда встретится с Португалией. Эта встреча состоится 27 сентября. Она пройдёт на стадионе «Уллевол» в Осло.

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