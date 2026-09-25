Холанд забил 63 гола в 56 матчах за Норвегию

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд отметился 63 голами в 56 матчах за национальную команду. Форвард оформил дубль во встрече 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Данией (3:2). Холанд забил 28 голов в последних 16 официальных международных играх.

В матче с Данией 26-летний нападающий укрепил преимущество сборной Норвегии на 18-й минуте. На 74-й минуте Холанд забил победный мяч.

Во 2-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА норвежская национальная команда встретится с Португалией. Эта встреча состоится 27 сентября. Она пройдёт на стадионе «Уллевол» в Осло.

Материалы по теме «Бавария» присматривается к Холанду на случай ухода Кейна — TEAMtalk

Гвардиола и Ибрагимович отреагировали на новую причёску Холанда: