Фабиан Руис — о выигрыше «Золотого мяча»: почему бы и нет? Я завоевал больше всех титулов

Полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис считает, что является кандидатом на получение «Золотого мяча».

«Ну, почему бы и нет? По правде говоря, на командном уровне я был игроком, выигравшим больше всего титулов. Думаю, за последние годы их было семь. Я очень доволен этим сезоном, тем, чего я достиг. Тем, чего я добился, чувствуя себя важным в «ПСЖ», в национальной команде. Это важно для игрока, и особенно для меня. По правде говоря, («Золотой мяч») — это очень хороший титул, который хочет выиграть каждый игрок. Я рад, что обо мне говорят, что меня признают за проделанную работу. И что ж, я постараюсь финишировать как можно выше, и почему бы не помечтать об этом?» — цитирует Руиса AS.

В сезоне-2025/2026 Фабиан Руис выиграл шесть трофеев, включая чемпионат мира — 2026 и Лигу чемпионов УЕФА.