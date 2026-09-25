Владислав Радимов отреагировал на увольнение Джонатана Альбы из «Ростова»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об уходе испанского специалиста Джонатана Альбы с поста главного тренера «Ростова». Об отставке было официально объявлено в четверг, 24 сентября.

«Новому тренеру будет очень тяжело. Футболисты «Ростова» в основной своей массе работали либо с Валерием Карпиным, либо с Альбой, которого знают очень хорошо, и он в тренерском штабе давно. Эта потеря бесследно не пройдёт. Может быть, у нового тренера какой‑то всплеск поначалу и будет, но дальше этот уровень придётся поддерживать.

Бессмысленно гадать — справится новый специалист или нет. Но ему будет непросто вследствие тех причин, что у многих игроков заканчиваются контракты. Со знакомым тренером было плюс‑минус понятно, как поведут себя игроки в данной ситуации, а с новым – кот в мешке», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».